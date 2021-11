Burgumer restaurant De Pleats dicht tijdens de feestdagen: "pijnlijk besluit"

Een pijnlijk besluit, maar het kon volgens de horecaondernemer niet anders. "We konden met de maatregelen een vierde deel van onze gasten ontvangen, maar we waren volgeboekt. Dus wie laat je dan wel komen en wie niet?" licht Eelke Duursma toe. "Dus daarom hebben we ervoor gekozen om helemaal dicht te gaan. Het was ook niet rendabel, maar de veiligheid voor onze gasten en personeel is de belangrijkste reden." De gasten reageren positief en hebben begrip.

Brok in de keel

De Pleats sluit 24 december om 17.00 uur de deuren tot en met 2 januari volgend jaar. "Het is pijnlijk, maar volgend jaar gaan we weer knallen. Het is wel met een brok in de keel." Met steun van de overheid is er niet meteen paniek. "We verdienen niets, maar we kunnen de kosten nog betalen." Hij denkt eind januari weer wat te kunnen en met Pasen weer volop te draaien.

Het worden dus andere feestdagen. "Deze keer gezellig met de familie. Voor het eerst in 25 jaar."