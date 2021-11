GGD meldt 1.108 besmettingen, hoge aantal komt door storing zondag

In Fryslân heeft het RIVM in de afgelopen 24 uur 1.108 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zondag werden 589 besmettingen gemeld. Het is voor het eerst dat er meer dan duizend besmettingen zijn doorgegeven, maar dat heeft te maken met een storing zondag. Door een correctie valt het aantal besmettingen maandag hoger uit.

Het dagelijks aantal besmettingen van de afgelopen drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier)