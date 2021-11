Spelers FC Burgum stappen van veld na belediging door tegenstander

Van der Woude staat volledig achter de beslissing van het team. "Onze club stelt zich actief op als het gaat om antidiscriminatiebeleid. We hebben niet voor niets de regenboogvlag hier opgehangen. Discriminatie tolereren we niet."

Tegelijkertijd heeft hij ook een dubbel gevoel. "De tegenstander heeft wel excuses gemaakt, heeft ook in de gaten dat het zo niet had gemoeten. Ik snap dan ook wel dat de spelers eerst niet door wilden gaan."

Aandacht niet verkeerd

Hoe het nu verder gaat, ligt aan de KNVB. "De tuchtcommissie kijkt er nu naar. We zijn benieuwd hoe de KNVB hiermee wil omgaan. Eén ding is duidelijk: het hoort niet op het voetbalveld thuis. Ook niet in onze gemeenschap. En als het dan eens gebeurt, dan is het niet verkeerd om daar eens aandacht voor te vragen."