Mondkapjesplicht op scholen: "We doen alles om zo lang mogelijk open te blijven"

"Het was eerst wel even wennen. De personeelskamer hadden we weer verdeeld in ruimtes zodat we koffie kunnen drinken en de docenten hadden het mondkapje weer voor. En ze stonden klaar met hun zakken vol mondkapjes. Bijna iedereen had ze bij zich, twee kinderen waren het vergeten", zegt directeur Keimpe Strikwerda.

Politieagent

"En twee hadden het niet bij zich omdat de ouders het niet willen. Dat is wel lastig. Ik wil niet als politieman optreden, maar het gaat wel om veiligheid. Ik vind dat ik daarin mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik heb de ouders gevraagd om het nog wel te doen. Als ze dat niet doen, dan zijn er voor die kinderen andere pauzetijden. Maar eigenlijk willen ze zulke aanpassingen niet moeten doen, we willen veilig lesgeven, maar die komt zo onder druk te staan."

Hij hoopt dat de scholen zo lang mogelijk open kunnen blijven. "Maar we houden er ook rekening mee dat we weer op afstand moeten lesgeven. Alle kinderen hebben een eigen iPad en de leerkrachten hebben er eerder mee kunnen oefenen. We willen het liever niet, maar we zijn er klaar voor."

Sint slaapt op school

Het feest van Sinterklaas gaat in aangepaste vorm door. "Sint slaapt op school, dus dit jaar hebben we geen intocht en er zijn ook geen ouders bij, maar het feest moet wel doorgaan."