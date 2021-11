Artistiek leider Fredau Buwalda stopt bij Noordelijk Film Festival

Ze was eerst filmprogrammeur van het Filmhuis in Leeuwarden en werkte later als programmeur van het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden. Ze gaat vanaf januari aan de slag als coach en docent Kunst- en Cultuurmanagement aan de Leeuwarder hogeschool NHL Stenden.

In 2019 maakte FryslânDOK de documentaire 'As myn filmhert in kompas wie' over de 40ste editie van het Noordelijk Film Filmfestival. Daarin wordt programmeur Fredau Buwalda gevolgd: