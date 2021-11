Dringende oproep aan Raad van State: houd gaswinning Smellingerland tegen

Stichting Tsjingas is een van de insprekers. Monique Plantinga van de stichting heeft goede hoop dat de Raad van State de winning gaat tegenhouden: "Er zitten volgens ons veel fouten in het winningsplan", zegt ze.

"Zo is er te weinig rekening gehouden met de natuur en het milieu. Verder is er angst over lekkende putten, breuklijnen en de uitstoot van stikstof. Er is een veelvoud aan argumenten om dit plan tegen te houden."