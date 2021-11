Hengstenkeuring van KFPS voor tweede jaar op rij online

In oktober was de organisatie van de Hengstenkeuring nog hoopvol over het doorgaan van het evenement.

De keuring staat gepland op 13, 14 en 15 januari 2022. Mensen die er al kaarten voor hebben gekocht, krijgen bericht. De keuring is in Harich, omdat de locatie in Drachten wordt gebruikt als vaccinatielocatie.

Tweede keer op rij

Vorig jaar zat er vanwege het coronavirus ook al geen publiek op de tribune. Toen volgden duizenden mensen online alle verrichtingen. Kampioen werd Jurre 495.

Voorzitter Ids Hellinga had vorig jaar maar een grote wens. "Volgend jaar hopen we dat er weer tienduizend mensen op de tribune zitten, want zo moet het zijn." Dat lukt dus niet.