Voetballers Sneek Wit Zwart trainen om 5.30 uur: "Extra bakje koffie"

Sneek won afgelopen weekend voor de negende keer op rij. Nu sportparken om 17.00 uur dicht moeten en trainen voor veel teams praktisch onmogelijk wordt, is de verwachting dat de competities worden stilgelegd. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen heeft er bij de KNVB op aangedrongen om het voetbal stil te leggen. "Wie niet kan trainen, kan ook niet voetballen."

Zolang de competities nog niet stilliggen, wil Sneek Wit Zwart er alles aan doen om fit te blijven. "De mannen trainen normaal gesproken om 20.30 uur", zegt bestuurslid Sven Batstra. "Dat mag nu niet meer. Overdag lukt ook niet, omdat iedereen dan werkt. Daarom maar voor het werk begint, 's ochtends vroeg. Even een extra bakje koffie."

Vastgelopen

Het is een grote puzzel, zegt Batstra. "In het zaalvoetbal is de competitie al stilgelegd, maar in het veldvoetbal staat er komend weekend voorlopig nog een speelronde gepland. Maar wat doe je met de trainingen? De hele planning van doordeweekse avonden moet verplaatst worden. Maar daar lopen we vast."

Voor de meeste teams zijn de trainingen van de komende dagen daarom geannuleerd.