Concurrenten over 'koningin' Schulting: "Het is erg frustrerend"

Choi schaatst wel in Dordrecht, maar Engels praten is lastig. We spreken wel met Ariana Fontana uit Italië en Kim Boutin uit Canada.



Fontana is recordhouder op het Europees kampioenschap met zeven titels. Ter vergelijking: Schulting heeft er nu drie. Maar Schulting is nu 24 jaar, Fontana is 31 jaar. Bovendien deed Fontana op haar 15e al mee aan de Spelen in eigen land. Intussen heeft ze zeven olympische medailles, waaronder goud op de 500 meter.

Fontana is natuurlijk ook enthousiast over Schulting, maar niet lyrisch. "Ze is nu heel goed. Dat was ze afgelopen jaar ook al, dus dat is geen verrassing."

Maar wat maakt haar nou zo goed?

"Ik zie niets concreets wat haar zo goed maakt. Het hangt ervan af hoe een race zich ontwikkelt. Ik kan niet iets specifieks noemen wat haar onverslaanbaar maakt."