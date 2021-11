Sanquin wil aan de slag met bedrijfsbloed

Die zijn naar tevredenheid verlopen en daarom gaat Sanquin nu in het hele land aan de slag. "We zien dat de donors die langskomen dat altijd in hun eigen tijd doen", vertelt Marlijn van Hasselt van Sanquin. "We dachten: zou het eigenlijk niet handiger zijn als werkgevers hun mensen de kans geven om bloed te geven onder werktijd?"

Elkaar helpen

Volgens Van Hasselt zouden werkgevers daar goed aan doen. "Dan werken ze ook een beetje aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We denken dat ze er ook een aantrekkelijker werkgever door worden. En ze helpen natuurlijk hun medemens."

Het zou Sanquin natuurlijk ook helpen. "Ons donorbestand loopt niet terug, maar eerlijk is eerlijk: meer donors zijn altijd welkom. Dus het helpt ons om een gezond donorbestand aan te houden."

Zeven bloedbanken

Sanquin kan niet bepalen hoe bedrijven het moeten aanpakken, maar de bloedbank hoopt dat ze na willen denken over mogelijkheden om het mensen eenvoudiger te maken om bloed te geven. "In hoeverre dat onder werktijd is, kunnen de bedrijven natuurlijk zelf bepalen. Wij vragen ze om het te regelen en contact met ons op te nemen om dat te organiseren."

Het afgeven van bloed vindt uiteindelijk niet plaats op het werk zelf, maar op een van de locaties van Sanquin. In Fryslân zijn er daar zeven van.