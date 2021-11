Mondkapjes zijn terug in de scholen

Het is de eerste dag dat de aangescherpte coronamaatregelen worden toegepast in scholen. Het demissionaire kabinet besloot vorige week dat de scholen open mogen blijven, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Leerlingen in groep 6 en hoger moeten nu mondkapjes dragen bij beweging, bijvoorbeeld als ze over de gang lopen. Bovendien moeten scholieren onder de 12 jaar nu ook thuisblijven bij milde klachten. Eerder gold dat alleen als ze hoestten of koorts hadden.

Scholen wordt daarnaast geadviseerd om looproutes aan te leggen in de gebouwen en pauzes te spreiden. Als het mogelijk is, moeten scholen de klassen ook in kleinere groepen indelen, die onderling geen contact hebben.

Het is ook de bedoeling dat leerlingen in groep 6 en hoger twee keer per week een zelftest doen. Scholen krijgen die zelftests van de overheid, om uit te delen onder de leerlingen.