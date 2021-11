Landelijk 21.552 nieuwe coronabesmettingen | KNVB schrapt deel competities

De voetballers van Harkemase Boys mogen wel in de avond trainen. Het kabinet heeft besloten dat de amateurclubs die nog in de TOTO KNVB-beker spelen een uitzondering krijgen om 's avonds te trainen. Het gaat in totaal om acht voetbalverenigingen, die dus nu onder de topsport vallen wat de coronaregels betreft. Het is een besluit dat de overheid in overleg met de KNVB en het NOC*NSF genomen heeft. Harkemase Boys is de enige Friese amateurploeg die voor de uitzondering in aanmerking komt.