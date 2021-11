Heerenveen houdt knap punt over aan thuisduel tegen PSV

Al Hajj doet het voor Heerenveen

Na de rust probeerde PSV de voorsprong te verdubbelen. Er waren kansen voor Bruma en Vinicius, maar de bal wilde er niet in. Na tien minuten in de tweede helft kon de thuisploeg er snel uitkomen, maar de eindpass van Stevanovic was niet goed genoeg.

Na een paar wissels, en nog twintig minuten te gaan, kreeg Henk Veerman een grote kans. Het schot van de spits uit Volendam ging tegen de rug van Ramalho. Even later kwam Heerenveen uit het niets op 1-1. Keeper Drommel zag er niet goed uit bij een vrije trap van Joey Veerman, waarna wisselspeler Rami Al Hajj de gelijkmaker kon maken. Voor Al Hajj was het de eerste goal in dienst van Heerenveen.

Beide ploegen gingen daarna nog op zoek naar de overwinning, maar keeper Xavier Mous zorgde ervoor dat Heerenveen een punt kon pakken.