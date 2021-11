Verschillende Friezen op shortlist van Sportgala als Sporter of Coach van het jaar

Zo zijn er tien vrouwen genomineerd voor de titel Sportvrouw van het jaar. Daarbij zitten onder andere shorttrackster Suzanne Schulting, schaatsster Ireen Wüst en zeilster Marit Bouwmeester. Voor de titel Sportman van het jaar staan geen Friese sporters op de shortlist.

Paralympisch atleet Tristan Bangma staat op de nominatie voor de titel Paralympisch Sporter van het jaar, terwijl zijn trainer Eelke van der Wal ook genomineerd is maar dan als Coach van het jaar.

De shortlists zijn opgesteld door het NOC*NSF, de NOS en voorzitter van de vakjury Bas van der Goor. Omdat het sportgala vorig jaar niet doorging, tellen dit jaar ook prestaties uit 2020 mee.

Het sportgala, met daarbij de uitreiking van de prijzen, staat op de agenda voor 22 december. Het is nog niet duidelijk of het door kan gaan en in welke vorm. Sportkoepel NOC*NSF, dat het gala organiseert met de NOS, zegt dat de "traditie van sportverkiezingen op gepaste wijze zonder publiek wordt voortgezet".