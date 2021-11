Schulting pakt brons en wint wereldbekerklassement op de 1000 meter

Schulting, regerend Olympisch kampioen op de 1000 meter, won twee van de vier wereldbekers dit seizoen op de 1000 meter. Ze werd één keer verslagen door de Amerikaanse Kirsten Santos, Schulting werd toen tweede.

Dit keer stond ze in de finale met Choi uit Korea, Boutin en Sarault uit Canada en Maliszewska uit Polen. Een absolute topbezetting van deze finale. In de finale van de 1500 meter van zaterdag werd ze op het laatst nog voorbijgereden door Sarault en Lee Yubin. Dit keer koos ze voor een andere tactiek. Ze bleef lang op de vierde plek hangen, maar ze kon aan het eind geen plek meer winnen.

Omdat de nummer drie Maliszewska nog een penalty kreeg werd Schulting uiteindelijk derde.

Slecht weekend voor De Laat

Itzhak de Laat reed in de halve finale van de 1000 meter lang op de derde plek, maar eindigde als vijfde en laatste. In de B-finale moest hij zich weer gewonnen geven in de laatste ronde en kwam hij niet verder dan een vierde, en laatste, plek.

Het was niet het weekend van De Laat. Op de 500 meter werd hij al in de voorronde uitgeschakeld door een penalty, op de 1500 kwam hij niet verder dan de halve finale en met de mannenrelay werd hij door een penalty ook na één race in de kwartfinale al uitgeschakeld. Eerder dit seizoen pakte hij wel een keer een medaille op een wereldbeker, waardoor hij al zeker is van een plekje op de Olympische Spelen.

Relay

De mixedrelay-ploeg pakte goud op zondagmiddag. In de halve finale mocht De Laat rijden, maar zijn plaats in de finale werd overgenomen door Sjinkie Knegt. Verder reden Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Jens van 't Wout. Hongarije werd tweede, China derde.

Het was de eerste gouden medaille voor de Nederlandse shorttrackers dit weekend. Daar kwam zondagmiddag ook nog goud voor de vrouwenrelayploeg bij. Dat was al voor de derde keer dit seizoen. Eerder pakten ze de winst al in Japan en Hongarije. Canada werd tweede. Het brons was, na een diskwalificatie van Zuid-Korea, voor Italië.