Kerst met Douwe: precies wat we nu nodig hebben

Al sinds oktober is Douwe zich aan het voorbereiden op de kerstperiode en het vinden van de juiste liedjes. "Ik zoek altijd nieuwe stukken uit, of bestaande stukken die op een andere manier worden uitgevoerd. Het aardige aan kerstmuziek is dat je de stukken maar één keer per jaar hoort, waardoor ze altijd weer verrassen."

Douwe wordt vaak gevraagd hoe hij al die muziek ieder jaar toch weer vindt. Douwe: "Eerlijk gezegd gebeurt dat op gevoel. Ik sta altijd 'aan'. Met muziek zijn mijn oren altijd gespitst. Ik heb er gewoon een soort antenne voor, denk ik."

Geen 'getingeltangel'

Waar moet een liedje aan voldoen om op de stream te komen? "Het moet een bepaalde kwaliteit hebben. Het moet raken. Het hoeft niet een perfect stuk of een perfecte stem te zijn, maar het moet wel iets hebben. Veel muziek is van dat 'getingeltangel' met belletjes en dat vind ik vlak. Zo'n criticus ben ik verder niet, maar mijn referentiekader is wel dat ik het moet voelen."

De ultieme favoriet?

Wat is van alle muziek Douwe's ultieme favoriet? "Van de populaire muziek vind ik vooral de eerste cd van Barbra Streisand van begin jaren '60 heel goed. Dat is heel puur. En van de klassiekers vind ik 'Kopangen' van de Zweedse sopraan Anne Sofie von Otter echt een ultiem kerstlied. "Ook de muziek van de Russische Olga Borodina wordt gewaardeerd: "Dat vind ik verstilde, prachtige muziek. Dat roept stilte en bezinning op."