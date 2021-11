13 besmettingen met omikron-variant in Nederland | Nieuwe maatregelen van kracht

De omikron-variant van het coronavirus is opgedoken in meerdere landen. Zondagochtend kwamen er berichten vanuit Australië. Bij twee reizigers werd de O-variant vastgesteld. De twee waren vanuit Zuid-Afrika via Qatar naar Australië gevlogen.

De in Zuid-Afrika ontdekte variant is mogelijk besmettelijker dan de eerdere varianten. Er is nog niet veel over bekend. Omikron is inmiddels in meerdere landen vastgesteld, onder andere in België, Duitsland, Italië, Tsjechië en Israël. In Nederland is het waarschijnlijk ook.