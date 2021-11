Wassink houdt na gemeenteraadsverkiezingen op als wethouder in Leeuwarden

Wassink heeft het besluit met gemengde gevoelens genomen, zo vertelde hij: "De werkomgeving in Leeuwarden is enorm inspirerend en er zijn nog voldoende uitdagingen, maar mijn vrouw en ik hebben ervoor gekozen ons na jaren van veel verhuizingen weer te settelen in Drouwen in Noord-Drenthe."

De oud-burgemeester van Terschelling is sinds 1 april 2020 werkzaam als wethouder in Leeuwarden.