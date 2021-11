Darter Noppert eenvoudig naar derde ronde Players Championship Finals

Tot 2-2 ging de wedstrijd gelijkop, maar daarma zakte Van den Bergh in. De Fries bleef echter gewoon doorgooien en verzilverde meerdere kansen die de Belg liet liggen. Met een 11-darter pakte Noppert uiteindelijk de overwinning.

Noppert komt zaterdagavond weer in actie. Voor een plaats in de kwartfinale neemt hij het op tegen Vincent van der Voort, die met 6-5 de baas was over Andy Boulton.

De Players Championship Finals is het slottoernooi van alle vloertoernooien van de professionele darters. De beste 64 spelers van afgelopen jaar spelen het finaletoernooi tegen elkaar op televisie. De Players Championship Finals wordt dit jaar in Minehead (Engeland) gehouden