Zorgen bij amateurclubs over nieuwe maatregelen: "Het was net weer op de rit"

Op een klein kwartier rijden van de zwart-witte club ligt SC Joure. Met zo'n duidend leden een grote spelen in de regio. "Wij hebben meerdere velden, maar we kunnen alle mensen overdag niet kwijt," zegt voorzitter Roelf Kok.

"Schrap de competitie"

"Ik denk dat we gewoon maar naar het schrappen van de competitie moeten, want dit is geen doen. Maar we hebben alle hoop nog op de KNVB. Mogelijk dat zijn met een lobby nog de tijden kunnen oprekken. Dat de senioren 's avonds kunnen trainen. Dat kan toch ook gewoon? Ze mogen zaterdags samen voetballen, maar in de avond niet trainen. Hopelijk kan de KNVB nog wat voor het voetbal betekenen."