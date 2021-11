Harkemase Boys verliest topper, ONS Sneek hard onderuit

Het duel tussen de nummers drie en vier van de derde divisie was een spannende strijd. Na 22 minuten maakte Sparta Nijkerk het eerste doelpunt. Iloba Achuna speelde de bal te kort terug en Ricardo Fransberg profiteerde: 0-1.

Harkemase Boys toont veerkracht

Na de goal kwamen de Boys beter in de wedstrijd. In de 37ste minuut resulteerde dat in de gelijkmaker. Kian Visser tikte een voorzet van Jhurrey Margaritha in het doel: 1-1.