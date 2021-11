VC Sneek geeft overwinning weg op bezoek bij Team 22 uit Papendal

Team 22 is een ploeg met veel jonge talenten, die met elkaar trainen in Papendal om zo de stap naar de top te maken. Tegen Sneek waren de setstanden 12-25, 20-25, 26-24, 25-19 en en 15-10. Anlène van der Meer was topscoorder aan de kan van de Sneker vrouwen met zestien punten.

In de derde set, bij een 0-2 stand, kregen de Sneker vrouwen vier matchpoints bij een setstand van 21-24. Het lukt net niet om gedaan werk te maken.

De bovenste vier ploegen na achttien competitiewedstrijden plaatsen zich voor de kampioenspoule. VC Sneek staat na het verlies op plaats zes in de eredivisie.