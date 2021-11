Buma schrijft brief aan vaders en moeders van relschoppers Leeuwarden

Sybrand Buma @sybrandbuma

Vandaag heb ik een aantal ouders/verzorgers per brief gewaarschuwd dat hun minderjarige kind betrokken was bij recente ongeregeldheden in Leeuwarden. Politie doet onderzoek naar ieders aandeel. Belangrijk om thuis gesprek te voeren, ouders kunnen aansprakelijk zijn voor schade.