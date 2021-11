Zilveren medaille voor Knegt, brons voor Schulting

Suzanne Schulting had over geluk niet te klagen in de halve finale van de 1.500 meter. Ze werd door twee Koreanen, Choi en Seo, gepasseerd en werd derde. Maar de nummer drie met de snelste tijd mocht ook door naar de finale.

Schulting wint eens een keer niet

In de finale lag ze lang op de eerste plaats, maar werd ze in de laatste rond eerst door Lee Yubin en even later door Courtney Sarrault voorbijgereden. Daarmee pakte ze een bronzen medaille. In het wereldbekerklassement ging de winst naar Lee Yubin. Schulting is als tweede geëindigd.