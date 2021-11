Gerrit Bennerprijs uitgereikt aan O.C. Hooymeijer

O.C. Hooymeijer, voor bekenden Onno, werd in 1968 geboren in Vlaardingen en studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. De kunstenaar krijgt 5.000 euro, een oorkonde en een tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden, die van 27 november tot en met 6 maart 2022 te zien zal zijn.