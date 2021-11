Flyers in rouw vanwege onverwachts overlijden teambegeleider Geran Beers

Donderdagavond kwam het trieste bericht binnen bij de Flyers dat Beers zomaar overleden is. Het nieuws sloeg in al een bom bij de directie en selectie van de Feanster ijshockeyploeg.

Loyale en betrokken medewerker

Meer dan negentien jaar was Beers vrijwilliger bij de Flyers. Hij had een grote passie voor ijshockey en was ontzettend blij met zijn rol bij het BeNe League-team. Naast zijn taak als materiaalman deed hij allerlei klusjes voor de ploeg van Mike Nason, die in Beers een zeer loyale en betrokken medewerker verliest.

Stille kracht

Sportverslaggever Freark Wijma is erg geschrokken van het nieuws dat Beers er niet meer is. "Zolang als ik bij de Flyers kom, was Geran er ook altijd bij. Ik heb hem leren kennen als een sympathieke, gepassioneerde ijshockeyman, die vooral op de achtergrond actief was. Hij zorgde ervoor dat alles om de selectie heen geregeld werd, zonder zelf vooraan te staan. Hij was zo'n stille kracht, die je niet opmerkt, maar die vreselijk belangrijk is voor een team en een vereniging. Mijn cameraman Corneille Bitiri en ik hebben jaren contact met hem gehad. We zullen hem erg missen.

Rouwbanden en minuut stilte

In overleg met de familie hebben de UNIS Flyers besloten om zaterdagavond toch in actie te komen tegen Den Haag. Alle spelers krijgen rouwbanden om en een speciale sticker op de helm om hun respect te tonen voor Beers. Voor de wedstrijd is er 1 minuut stilte.