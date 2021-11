61 coronagevallen op vluchten uit Zuid-Afrika, onbekend of het om omicron-variant gaat

De anti-Covid-pil van farmabedrijf MSD blijkt minder goed te werken dan eerder gedacht. Uit de nieuwste onderzoeken is duidelijk geworden dat het medicijn in een op de drie gevallen bescherming heeft tegen overlijden of opname in het ziekenhuis. Eerder leek dat bij een op de twee het geval te zijn.

Het farmaciebedrijf heeft deze week toestemming gevraagd aan het Europese Geneesmiddelenbureau EMA om de pil op de markt te mogen brengen. Het EMA moet de aanvraag nog beoordelen. Als die er komt mogen Europese landen de coronapil voorschrijven.