Omrop TIP: Deel twee van 'De ontdekking van Friesland'

Wy & Dy

Naar aanleiding van de 70-jarige herdenking van Kneppelfreed heeft FryslânDOK, samen met het Fries Sociaal Planbureau, onderzoek gedaan naar identiteitsgevoel in Friesland. Wat speelt daarbij een rol?

Hielke van Duuren is de jonge historicus die in gesprek gaat met inwoners van Friesland. Voelen mensen iets van een gemeenschappelijke Friese identiteit? En, als ze oorspronkelijk ergens anders vandaan komen, voelen ze zich wel thuis in Friesland? Zaken als iemand buitensluiten, of zelf het gevoel hebben buitengesloten te worden, komen ook aan de orde. Deze gesprekken komen terug in de podcast Wy & Dy.