Gemeentebestuur komt in januari met voorstel locatie nieuwbouw in Burgum

De afgelopen maanden was er veel te doen om mogelijke woningbouwlocaties in Burgum. Eigenlijk wordt al jaren nagedacht over geschikte locaties voor nieuwe huizen. De mogelijke locaties zijn Kloosterlaan Noord, Kloosterlaan Zuid, Elingsloane, Manege It Heechhiem (Kloosterlaan) en Locatie Tuincentrum (Nieuwstad). Ook donderdagavond werd in de gemeenteraad wederom uitvoerig gesproken over woningbouw.