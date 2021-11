Sonny Stevens: "We kunnen goed voetballen, dus zo gek is het ook weer niet"

"We zijn weer ingelopen op Ajax, hè", lacht trainer Henk de Jong na de overwinning op de ploeg uit Nijmegen. Daarna een stuk serieuzer: "Ik merkte op de training dat ze het net te gemakkelijk opnamen. En dat zag je in het eerste halfuur terug. We moeten altijd op onze tenen lopen. Dan zijn we top, anders niet."

'In de rust iets gezegd'

Cambuur kwam op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Jamie Jacobs, maar moest toch met een achterstand van 2-1 de rust in. "Ik heb in de pauze iets tegen de jongens gezegd. Dan zijn ze allemaal even stil. Maar dan pakken ze het weer op. Robin Maulun zegt dan dat we deze wedstrijd kunnen winnen. Dan begint het weer te leven."

De Jong is blij met de vierde plaats, maar kijkt vooral naar de toekomst. "We hebben een gouden medaille in handen, zeg ik vaak tegen de groep. Die moeten we alleen wel oppakken. Dan gaat het om dit jaar en volgend jaar, en dan hebben we een nieuw stadion. Daar moeten we alles aan doen. Maar eerst maar handhaven."

Stevens houdt Cambuur in de wedstrijd

Keeper Sonny Stevens kon zijn ploeg in de eerste helft met enkele knappe reddingen in het duel houden. "De eerste helft was heel slecht, maar mijn handen en mijn voeten doen het gelukkig. Daar kreeg ik in de eerste helft flink wat tegenaan geschoten. Maar goed, daar sta ik voor."