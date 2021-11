Zaalvoetbalsters Drachtster Boys hard onderuit

Drachtster Boys speelde een dramatische eerste helft. Door doelpunten van Chantal Hendriksen, Simone Hand, Aaike Verschoor, Amy Visser en nogmaals Hand was het na 14 minuten al 0-5.

Drachtster Boys doet wat terug

In de tweede helft deed Drachtster Boys nog wel wat terug. Sieta de Vries maakte 1-5 en Daphne de Jong maakte ook nog een tweede doelpunt voor de Drachtsters. Jessie Prijs bracht de spanning in de 35ste minuut zelfs even terug door 3-5 te maken, maar in de slotfase bepaalde Martine Koopmans met een eigen doelpunt de eindstand op 3-6.

Door de nederlaag is Drachtster Boys nu vierde in de eredivisie. De andere Friese club, Libertas, was vrij en is negende.