Cambuur wint voor vierde keer op rij en is voorlopig vierde in de eredivisie

Na het doelpunt was het weer aan NEC. Cas Odenthal had al een grote kans gemist, maar in de 31ste minuut was het toch raak. Édgar Barreto kopte een hoekschop van Lasse Schöne (oud-Heerenveen) in het doel: 1-1.

Wedstrijd omgedraaid

Even later kwam NEC op voorsprong. Een lange bal werd door Erik Schouten niet goed ingeschat. Daardoor kon Akman alleen op doelman Sonny Stevens af. Akman maakte geen fout: 2-1.

Bij Cambuur dachten ze nog aan buitenspel, maar omdat Schouten de bal aanraakte, ontstond er een nieuwe situatie en telde het doelpunt.