Hoe vallen de nieuwe regels? Dit zeggen onderwijs, bedrijfsleven en horeca

Bestuurder Arjette de Pree van schoolkoepel Proloog was na de persconferentie met name blij dat de scholen open konden blijden. "Er leek ook aanleiding te zijn om ze te sluiten, omdat er op basisscholen veel besmettingen zijn. Gelukkig is daar niet toe besloten. Daar ben ik blij mee. Het maatschappelijk belang van onderwijs voor kinderen en ouders is groot. Ik ben blij dat dit nu voorrang krijgt."

Scholen gaan kinderen en ouders aanspreken

Toch erkent zij ook dat de druk op de scholen groot is en dat het aantal besmettingen bij kinderen hoog is. "Ik ben bestuurder bij Proloog, we hebben 23 scholen. Wij moeten regelmatig klassen naar huis sturen omdat er te veel besmettingen zijn of de leerkracht met corona of in quarantaine thuis zit. Het is hartstikke ingewikkeld om de scholen draaiende te houden."