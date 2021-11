Project voor Fries muziekonderwijs krijgt 50.000 euro subsidie

in 2018 was er al een convenant getekend voor meer muziekles, maar uiteindelijk is er niet meteen veel van terecht gekomen. "Het is niet zo dat er niets is gebeurd, maar het gezamenlijk vormgeven was wel lastig. Corona kwam er nog bij en er was nog niet een mooi projectplan. En wie neemt het voortouw? Keunstwurk wilde het graag, maar het moest ook kunnen worden georganiseerd", legt Thijs Oud van het project uit.

Mar nu ligt er een plan, Us liet mei in ferhaal, en er komt een provinciale Muziektafel waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

Aanjagen

De subsidie is een mooie duw in de rug, vertelt Oud. "Structureel muziekonderwijs betaal je niet voor 50.000 euro, maar je kunt wel proberen om er een programma mee te maken dat het kan aanjagen. Het moet verbinden. We hebben het thema: meertaligheid en muziek. We nodigen partijen uit om daarmee aan de gang te gaan."

Volgens Oud zijn er veel mooie ontwikkelingen in de provincie. "Wij pakken die goede voorbeelden op."