De heiligverklaring van de Friese pater Titus Brandsma (1881-1942) is een mooie opsteker voor Bolsward, waar in cultuurhistorisch centrum De Tiid straks meer te zien is over Titus Brandsma. Een precieze datum voor de heiligverklaring is er nog niet. Maar de hoop in Bolsward is dat het een impuls geeft, mogelijk levert het zelfs toeristen op.