Prijs voor ouderenpsychiatrie naar Gea van Dijk: "Ik wil enthousiasmeren"

Van Dijk vertelt dat ze de prijs met name als erkenning van haar werk ziet. "Het voelt echt als een waardering. Je krijgt een beeldje en het wordt bekend dat je degene bent die dit jaar veel betekent heeft voor de oudere psychiatrie."

Ze is al lang bezig met het beleid achter de zorg. "Vooral met hoe je patiënten, cliënten of bewoners en familie daar een betere plek in kunt geven. In 2008 ben ik zelf gepromoveerd. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe je het beste zorg kunt verlenen aan mensen die afhankelijk zijn van zorg."

Zorgmedewerkers in het onderzoek

Van Dijk werkt als beleidsadviseur bij Toutenburg, een van de locaties van Noorderbreedte in Noardburgum. "Daar is een grote groep ouderen met psychiatrische problematiek. Zo ben ik er in gerold. Mijn streven is ook om medewerkers te betrekken bij onderzoek en hen zelf ook onderzoek te laten doen. Zo kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven van de bewoners."

Enthousiasmeren

Het doel is om het over te dragen aan een nieuwe generatie en om zorgmedewerkers er in mee te nemen. Van Dijk: "Ik probeer mensen te enthousiasmeren. Ik werk ook als associate lector bij NHL Stenden hogeschool, daar begeleid ik veel studenten en draag ik veel onderzoeksonderwerpen aan. Maar er zijn ook wel studenten die zich aangetrokken voelen voor de ouderenzorg en de psychiatrie. Als mensen er eenmaal bij betrokken zijn, vinden ze het geweldig."