Sjinkie Knegt krijgt weer een penalty; uitgeschakeld op de 1.000 meter

Knegt kwam in aanraking met de Japanner Shogo Miyata en dat vond de scheidsrechter genoeg voor een penalty. Het is de derde penalty van Knegt dit seizoen. Zaterdag rijdt hij nog wel in de halve finale van de 1.500 meter.

Itzhak de Laat ging donderdag hard onderuit op de 500 meter en bleef ook nu niet op het ijs staan. Hij viel bij de heats van de 1.000 meter. Dit keer kon hij er zelf niets aan doen. De Let Kruzbergs viel en nam De Laat mee. Kruzbergs kreeg een penalty en De Laat mag door naar de kwartfinales.

Jens van 't Wout werd derde en is daardoor ook uitgeschakeld.

Schulting doet wat ze altijd doet

Bij de vrouwen was het voor Suzanne Schulting weer eenvoudig, want ze overleefde de eerste twee rondes door ze beide te winnen. Xandra Velzeboer heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter. Selma Poutsma lukte dat niet.