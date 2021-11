Horrorplant vult De Lende: "De grote waternavel moet hier snel weg"

De plant is een exoot uit Zuid-Amerika die door onbekende oorzaak in de rivier terecht is gekomen. De grote waternavel wordt met name recreatief gebruikt, bijvoorbeeld in aquariums of tuinen. Mogelijk heeft iemand zijn aquarium in de rivier geleegd.

Schadelijk

In de natuur groeit de waternavel zo snel, dat het de hele rivier vult. "Hij zorgt ervoor dat andere planten niet meer groeien, maar op den duur krijg je ook dat duikers en gemalen dicht kunnen slibben", zegt Koos Koops van Wetterskip Fryslân.

Koops staat met zijn collega's in een natuurgebied bij het dorp De Hoeve te kijken naar een kraan die alle waternavel uit het water moet halen. Het hekkelen is een opgave, want in een uur tijd liggen er al vijf bulten van twee meter hoog.