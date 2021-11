FryslânDOK presenteert: 'Memre Yu', 'La Mouette' en 'The Traffic Separating Device'

Suriname

Memre Yu (42 minuten) betekent 'Ik weet het nog'. De film gaat over een huis in Suriname. Bijna vijftig jaar geleden lieten de bewoners het huis in Paramaribo achter. De oma van regisseur Zaïde Bil verhuisde met haar kinderen naar Nederland. Zaïde vraagt haar familie naar aandenkens aan het huis en het leven daar. Ook speelt de vraag wat er nu met het vervallen huis moet gebeuren. Verkopen of houden?