Dodelijke bacterie aangetroffen in aangespoelde bruinvissen

Dat hebben de Universiteit Utrecht Wageningen Marine Research bekend gemaakt na onderzoek. De vissen waren nog in goede conditie, maar ze hadden bijna geen voedsel meer in hun maag. Dat wijst erop dat het ziekteverloop heel snel is geweest en de bisten heel snel zijn bezweken.

Hoe de bacterie precies zoveel bruinvissen kon infecteren, is onduidelijk. Zoiets kan door geïnfecteerd water, geïnfecteerde vissen of de bruinvissen kunnen het aan elkaar doorgeven.

Tot nu toe zijn er geen gevallen bekend waarbij er zoveel beesten in één keer dood zijn gegaan door deze bacterie. Er is dus nog geen sluitend bewijs dat het hierdoor komt. De Erasmus Universiteit onderzoekt ook nog of een virus verantwoordelijk kan zijn voor de massale sterfte.

'Erysipelothrix rhusiopathiae'

De bacterie heet 'erysipelothrix rhusiopathiae' en komt bij bijna alle diersoorten voor. Het kan voor een infectie zorgen bij reptielen, vissen en mensen. Bij de bruinvissen werd bij de sectie van de aangespoelde dieren de bacterie in een groot aantal organen aangetroffen.