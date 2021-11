Vogels op Griend hebben eigen persoonlijkheid

Hoe en waarom kanoeten eten, is belangrijke informatie omdat dat ook wat zegt over hoe zij zich aan kunnen passen aan bijvoorbeeld klimaatveranderingen. De vogels broeden in het hoge noorden, maar zitten tussendoor in grote groepen op het Wad.

Voor het onderzoek zijn vogels gevangen en tijdelijk in een soort van minilaboratorium bekeken met vier bakken met zand. Er zijn vogels bij die heel avontuurlijk die bakken verkennen, maar er zijn ook sommigen bij die zoiets niet doen.

Nadat de kanoeten met een zender los werden gelaten, lieten ze dat gedrag ook in het wild zien. De een is veel avontuurlijker dan de ander. Omdat die verschillende soorten gedrag nog niet bij jonge vogels te zien zijn, lijkt het erop dat ze dat gaandeweg aanleren en dus een vorm voor persoonlijkheid ontwikkelen.

Persoonlijkheidstesten

De verschillen in gedrag zijn ook terug te zien in wat de kanoeten eten. Avontuurlijke vogels zijn beweeglijker en veel meer zichtjagers op eten dat aan de oppervlakte ligt. De vogels die het wat rustiger aan doen, eten meer schelpen die je niet ziet, maar wel kunt voelen.

Door de vogels uit hun 'wilde omgeving' te halen naar een laboratorium, is te zien dat hun gedrag niet door die omgeving komt, maar door hun 'persoonlijkheid'. In totaal zijn er 177 van dit soort persoonlijkheidstesten uitgevoerd. De studie van Selin Ersoy naar het gedrag is deze maand gepubliceerd.