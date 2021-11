Friese zorgkoepels stellen bedden beschikbaar om ziekenhuizen te ontlasten

Patiënten die met het coronavirus in het ziekenhuis belanden, blijven daar regelmatig lang liggen, omdat ze niet snel herstellen. Gevolg is dat er niet snel plekken beschikbaar komen voor nieuwe patiënten.

Vijf Friese zorgkoepels willen daar verandering in brengen. Het gaat om de KwadrantGroep, ZuidOostZorg, Alliade, Patyna en Noorderbreedte. Ze stellen extra bedden beschikbaar om coronapatiënten op te vangen.

De organisaties kunnen ook coronapatiënten opnemen met wie het thuis niet meer gaat. Coronapatiënten gaan naar het Coronacentrum Friesland in Wolvega of naar een bed op een revalidatieafdeling van een van de zorginstellingen.

26 plekken in coronacentrum

Het coronacentrum in Wolvega is van Alliade. Die plek is voor coronapatiënten die wel zorg nodig hebben, maar die niet naar het ziekenhuis hoeven. Momenteel zijn er 13 plekken, begin december wordt dat uitgebreid naar 26.

Er komen drie zogeheten covidunits voor patiënten die medisch toezicht en zorg nodig hebben die thuis niet geleverd kan worden. ZuidOostZorg levert negen plekken. Die zitten inmiddels vol. Patyna komt met acht tot achttien plekken, de KwadrantGroep in Berchhiem (Burgum) met vijf tot tien plekken.