Persconferentie over het coronavirus vanavond live te volgen bij Omrop Fryslân

Nog niet eerder werden in Fryslân in een week meer besmettingen vastgesteld dan de afgelopen dagen. Het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen loopt ook snel op. Landelijk geldt hetzelfde.

Donderdag heeft het demissionaire kabinet al gesproken over nieuwe maatregels, vandaag wordt verder gesproken. Een van de opties die op tafel ligt is om de horeca, bioscopen, theaters en niet-essentiële winkels om 17.00 uur te sluiten.

Het Outbreak Management Team heeft geadviseerd om in elk geval het onderwijs open te laten. Het demissionaire kabinet heeft daar nog geen besluit over genomen.