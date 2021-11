Duinwijck op Vlieland gebruikt voortaan een duurzaam warmtenet in plaats van gas

Het is niet zo dat het warmtenet alleen werkt bij zonnig weer en in de problemen komt als er veel bewolking is. "Dat middelt zichzelf wel uit over de tijd", zegt Antoine Maartens van het project.

Het beheer van het warmtenet komt in handen van een lokale coöperatie. In het voorjaar van 2022 moet het project voor de 54 huishoudens helemaal klaar zijn. Als het goed is, merken zij niets van de verandering. Maartens: "We veranderen alleen de warmtebron."

Uiteindelijk wil gemeente Vlieland het hele eiland van het gas afhalen.