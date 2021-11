Grou in spanning: voetbal en horeca verwachten nieuwe beperkingen

Kick Bakker en Ruben Wouters spelen zaterdag in principe met de JO14-1 een uitwedstrijd tegen Wardy in Ferwert. Maar ze verwachten dat daar een streep door gaat. "Ik denk dat ze de competitie er wel uit gaan halen", zegt Kick. "Dat is wel balen, want het is toch wel erg leuk om te voetballen." Ruben hoopt dat de trainingen door mogen gaan: "Dat is dan wel het belangrijkste, ja. Want dan kunnen we in ieder geval blijven werken aan de techniek en conditie."

Kampioensstrijd

Ze balen nog het meeste van de wedstrijd die over twee weken op het programma staat. Of stond. Ruben: "We staan nu tweede en dan spelen we tegen de koploper. Dat is eigenlijk een wedstrijd om het kampioenschap. Die willen we zo graag spelen. Maar ja, als alles eruit gaat... Als het moet, dan moet het."