Recordaantal besmettingen in een week | Vanavond weer persconferentie

Een speciale werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) buigt zich vandaag over een nieuwe variant van het coronavirus. Die variant, met nu nog de naam B.1.1.529, is ontdekt in Zuid-Afrika.

De nieuwe variant heeft veel mutaties, waardoor hij zich mogelijk heel snel kan verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk en Israël hebben inmiddels reisbeperkingen ingesteld voor Zuid-Afrika en omliggende landen.