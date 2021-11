'Beperk visite tussen ouderen en kinderen' | Onderwijs blijft open

Minister Hugo de Jonge: "Dat het virus onder ons blijft, staat als een paal boven water. Maar in welke mate, dat is lastig te voorspellen. Het kan zijn dat er mutaties ontstaan waar de vaccins minder goed tegen werken. We moeten ons tot het uiterste inspannen om dit virus in te dammen. De enige manier waarop we dit kunnen doen is: samen."