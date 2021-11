'Avondlockdown' vanaf zondag | De Jonge: zet je schrap voor een barre winter

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge houden vanavond om 19.00 uur voor de 38e keer een coronapersconferentie;

Een van de opties die op tafel ligt is het sluiten van de horeca, bioscopen, theaters en niet-essentiële winkels om 17.00 uur;

Friese zorgkoepels stellen bedden beschikbaar om ziekenhuizen te ontlasten;

Er zijn vandaag 855 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Landelijk zijn 21.350 nieuwe besmettingen gemeld;

Er liggen 77 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.