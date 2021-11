Dit laten noordelijke reizigers allemaal liggen in de trein

Niet gek dus dat slechts een kwart van de gevonden voorwerpen bij de eigenaar terugkomt: "Als je niet weet waar je het verloren bent, kun je het ook niet terugvinden. We werken sinds een aantal jaren met een nieuw systeem en we zien wel dat het aantal spullen dat terug wordt gevonden toeneemt."

Arriva werkt daarvoor met het programma iLost. Daar worden alle gevonden voorwerpen binnen drie dagen op geplaatst en beschreven. Reizigers kunnen vervolgens zelf naar hun verloren spullen zoeken.

Vrijwel niets weggegooid

Het vervoersbedrijf hanteert voor alle gevonden voorwerpen de wettelijke bewaartermijnen: Hoeksma: "Voor spullen onder de geschatte waarde van vierhonderd euro is dat drie maanden, alles daarboven bewaren we een jaar. Daarna kijken we wat we er verder mee kunnen."

Het uitgangspunt is om zo min mogelijk spullen weg te gooien: "Kleding en schoenen die nog draagbaar zijn, worden apart bewaard. Een groep chauffeurs brengt dat één keer per jaar naar Roemenië, waar het een tweede leven krijgt."