Celstraf voor Westereender (35) voor ontucht met minderjarig schoonzusje

Het meisje verklaarde dat ze vanaf 2017 meermaals ontuchtige handelingen moest ondergaan. De verdachte ontkende. Hij gaf alleen toe dat hij het meisje een foto van zijn geslachtsdeel heeft gestuurd. De rechtbank hechtte meer waarde aan de verklaring van het meisje.

Schuldgevoelens

Het misbruik heeft een zware wissel getrokken op het gezin en het meisje. Ze heeft PTSS en andersoortige traumaklachten opgelopen. Zij kwam op een gegeven moment met haar verhaal naar buiten omdat haar nichtje de leeftijd kreeg waarop het bij haar allemaal was begonnen. Ze worstelt met schuldgevoelens.

Eerder zedendelict

De Westereender is als minderjarige ook al eens veroordeeld voor een zedendelict. Het slachtoffer was toen 12 jaar. Hij is daarna in behandeling geweest. De rechtbank vond het "zorgelijk" dat die behandeling niet is aangeslagen. Na de nieuwe aangifte is de Westereender vrijwillig in behandeling gegaan.

Er lijkt bij hem sprake te zijn van een achterstand in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor hij een gebrekkig schuldbesef heeft. De officier van justitie had een jaar cel geëist plus een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank legde een lagere straf op, mede in het belang van de behandeling. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij zich niet opnieuw aan dit soort feiten schuldig zal maken.